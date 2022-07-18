В Башкирии 23-летний пьяный водитель Audi A5 сбил четырех девушек, которые шли по обочине дороги

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Четыре человека погибли в ДТП с нетрезвым водителем в Бакалинском районе, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в понедельник рано утром на 1-м километре объездной дороги села Бакалы.

"По одной из версии, 23-летний местный житель за рулём Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли на встречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. Освидетельствование водителя показало 0.333 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", - сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

В свою очередь, прокуратура региона уточняет, что пьяный водитель наехал на компанию пешеходов, шедших по обочине.

"В результате аварии четверо девушек скончались на месте от полученных травм. Одна из них является несовершеннолетней, трое в возрасте 18-19 лет", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

Отмечается, что прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. "При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.

Фото : ПрокуратураРеспублики Башкортостан/РИА Новости