Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов
В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции
в Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга
В Автозаводском районе Тольятти столкнулись иномарки, пострадал пассажир

19 сентября 2025 10:13
18 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек, 1 погиб.  

В Автозаводском районе Тольятти в 01:20 41-летний мужчина, управляя автомобилем Tank 300, двигался по ул. Юбилейной со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Фрунзе. В пути следования возле дома №29 совершил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением 41-летнего водителя – назначено амбулаторное лечение, а его пассажир – 43-летний мужчина с места ДТП госпитализирован.

К сожалению, пострадали три человека.
18 сентября 2025, 16:54
В Камышлинском районе столкнулись  Vesta и Land Rover
К сожалению, пострадали три человека.
367
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
18 сентября 2025, 13:56
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, это случилось из-за протечки масла на глушитель.
361
Тройное ДТП в Тольятти: 89-летний водитель проехал на красный свет
18 сентября 2025, 12:50
Тройное ДТП в Тольятти: 89-летний водитель проехал на красный свет
17 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек.
287
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
114
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
354
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
724
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
435
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1660
