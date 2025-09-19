В Автозаводском районе Тольятти столкнулись иномарки, пострадал пассажир

112

18 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек, 1 погиб.

В Автозаводском районе Тольятти в 01:20 41-летний мужчина, управляя автомобилем Tank 300, двигался по ул. Юбилейной со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Фрунзе. В пути следования возле дома №29 совершил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением 41-летнего водителя – назначено амбулаторное лечение, а его пассажир – 43-летний мужчина с места ДТП госпитализирован.