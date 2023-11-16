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В Астрахани обрушилась часть пятиэтажного дома

16 ноября 2023 22:37
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Обрушение, предварительно, произошло из-за проведения строительно-ремонтных работ в одной из квартир.

Обрушение части дома в Астрахани, предварительно, произошло из-за проведения строительно-ремонтных работ в одной из квартир, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России в Telegram-канале.

"По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции", — говорится в заявлении.

В четверг вечером в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области поступило сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды здания.

По предварительным данным, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Всего из дома вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.

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