В Алексеевском районе горели надворные постройки

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6 мая в 4 часа 6 минут на пульт связи поступило сообщение о пожаре на улице Первомайской в селе Антоновка Алексеевского района. Пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 116 пожарно-спасательного отряда № 48 в количестве пяти человек на двух пожарных автомобилях-автоцистернах выехали к месту вызова.

К месту пожара также были вызваны службы жизнеобеспечения района. По прибытии на место вызова было установлено, что горят надворные постройки на площади 50 квадратных метров. В 4 часа 25 минут была объявлена локализация пожара, в 4 часа 35 минут – ликвидация открытого горения, в 5 часов 15 минут - полная ликвидация пожара. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"