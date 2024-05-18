Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре сегодня пройдет патриотический фестиваль "Самарское Знамя"
В Самаре сегодня пройдет патриотический фестиваль "Самарское Знамя"
«Аллея славы ветеранов «Крыльев Советов»: выберите легенд 2000-2005 годов
«Аллея славы ветеранов «Крыльев Советов»: выберите легенд 2000-2005 годов
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
Самарцам напоминают о пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля
Самарцам напоминают о пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля
Фасады трех многоквартирных домов в Тольятти отремонтировали после вмешательства судебных приставов
Фасады трех многоквартирных домов в Тольятти отремонтировали после вмешательства судебных приставов
Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами
Мишустин перераспределил полномочия между вице-премьерами
В Самарской области рыбак попался на удочку мошенников и лишился денег
В Самарской области рыбак попался на удочку мошенников и лишился денег
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.99
0.07
EUR 98.78
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам напоминают о пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля

18 мая 2024 11:11
92
Самарцам напоминают о пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля

За последние 2 дня пожарные подразделения 3 раза выезжали на ликвидацию загораний автотранспортных средств. Все ЧП произошли во время движения.

16 мая, в 14.50, поступило сообщение о загорании в движении грузового автомобиля «Камаз» в Красноярском районе. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Второй пожар произошел в этот же день. Сообщение о загорании в движении автомобиля «Газель» на улице Кудашева в Центральном районе г. Тольятти поступило в дежурную смену в 19.10. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек.

Еще одно загорание автомобиля зарегистрировано вчера, 17 мая, в 04.12 утра. В переулке Ново-Молодежном в Куйбышевском районе г. Самары загорелся в движении автомобиль «Газель». На ликвидацию огня выезжал 1 пожарный расчет.

К счастью, во всех перечисленных случаях никто не пострадал.

Причин загораний автомобилей в движении может быть множество – от неисправной электропроводки до неправильно установленного дополнительного оборудования, в том числе и газового.

Главное управления МЧС России по Самарской области напоминает, что для предупреждения возникновения пожаров на автотранспорте необходимо:

- внимательно следить за состоянием электрооборудования. Грамотно производить устранение неисправностей. Так, при неправильном (простая скрутка) или плохом соединении провод перегреется и в результате воспламенится;

- для исключения случаев поджогов автомобили рекомендуется оставлять на охраняемой автостоянке (особенно в ночное время), так как большинство пожаров происходит во дворах жилых домов, когда автотранспорт без присмотра;

- пожар в машине можно распознать практически сразу: запах горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота;

- помните, что пожар в автомобиле распространяется быстро, за 20 минут легковой автотранспорт сгорает полностью.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного — «101» (все операторы сотовой связи)

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На трассе в Самарской области горел КАМАЗ
17 мая 2024, 12:29
На трассе в Самарской области горел КАМАЗ
Большегруз следовал по трассе после ремонта. Происшествия
263
Ночной пожар в Ставропольском районе унёс жизни двух человек
17 мая 2024, 11:29
Ночной пожар в Ставропольском районе унёс жизни двух человек
По прибытии на место пожара было установлено, что горит кирпичный 2-этажный дом на площади 50 квадратных метров. Происшествия
267
Ночью в селе Большая Глушица горел дом
15 мая 2024, 11:38
Ночью в селе Большая Глушица горел дом
Было установлено, что горит нежилой дом на площади 50 квадратных метров. Происшествия
381
В центре внимания
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
18 мая 2024  11:39
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
68
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
18 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
61
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
17 мая 2024  11:03
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
337
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
353
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
491
Весь список