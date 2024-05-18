Самарцам напоминают о пожарной безопасности при эксплуатации автомобиля

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За последние 2 дня пожарные подразделения 3 раза выезжали на ликвидацию загораний автотранспортных средств. Все ЧП произошли во время движения.

16 мая, в 14.50, поступило сообщение о загорании в движении грузового автомобиля «Камаз» в Красноярском районе. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Второй пожар произошел в этот же день. Сообщение о загорании в движении автомобиля «Газель» на улице Кудашева в Центральном районе г. Тольятти поступило в дежурную смену в 19.10. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек.

Еще одно загорание автомобиля зарегистрировано вчера, 17 мая, в 04.12 утра. В переулке Ново-Молодежном в Куйбышевском районе г. Самары загорелся в движении автомобиль «Газель». На ликвидацию огня выезжал 1 пожарный расчет.

К счастью, во всех перечисленных случаях никто не пострадал.

Причин загораний автомобилей в движении может быть множество – от неисправной электропроводки до неправильно установленного дополнительного оборудования, в том числе и газового.

Главное управления МЧС России по Самарской области напоминает, что для предупреждения возникновения пожаров на автотранспорте необходимо:

- внимательно следить за состоянием электрооборудования. Грамотно производить устранение неисправностей. Так, при неправильном (простая скрутка) или плохом соединении провод перегреется и в результате воспламенится;

- для исключения случаев поджогов автомобили рекомендуется оставлять на охраняемой автостоянке (особенно в ночное время), так как большинство пожаров происходит во дворах жилых домов, когда автотранспорт без присмотра;

- пожар в машине можно распознать практически сразу: запах горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота;

- помните, что пожар в автомобиле распространяется быстро, за 20 минут легковой автотранспорт сгорает полностью.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного — «101» (все операторы сотовой связи)