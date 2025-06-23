Утром в Ставропольском районе произошло ДТП. К сожалению, есть погибший

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23 июня в 7 часов 27 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 944 километре трассы М-5 Урал.



По прибытии к месту ДТП было установлено, что произошёл наезд автомобиля Chery на стоящее транспортное средство – автомобиль Камаз. К сожалению, один из пассажиров погиб, пострадали ещё 3 человека, были госпитализированы в Жигулёвскую центральную городскую больницу.

Специалисты пожарно-спасательного отряда № 30 провели сбор информации, оценку обстановки.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"