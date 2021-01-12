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Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар", его задержали, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник.

"Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда на контрольный пункт въезда-выезда закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств — болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его", — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, водитель внедорожника вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал пограничникам.

Мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы. Украинца и автомобиль передали полицейским для принятия правового решения.

Фото : Госпогранслужба Украины/РИА Новости