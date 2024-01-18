Украина впервые атаковала беспилотником Ленинградскую область

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В ночь на 18 января Украина атаковала беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Ленинградскую область. Об этом сообщило Минобороны России.

Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер». Ограничения на взлет и посадку воздушных судов устанавливались из-за атаки беспилотника на территории Ленинградской области. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Еще один БПЛА самолетного типа был сбит в Подольском городском округе Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон направлялся в стороны столицы. На место ЧП оперативно прибыли специалисты экстренных служб.

Это первая зафиксированная попытка террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ленобласти. До этого момента самым отдаленным регионом, куда долетали украинские дроны, была Псковская область. 30 августа 2023 года около 20 украинских дронов сумели атаковать военный аэродром. В результате удара были повреждены несколько военно-транспортных самолетов. Еще один беспилотник попал в топливозаправочный комплекс на территории аэродрома.

Директор Музея ПВО Юрий Кнутов ранее объяснил, что ВСУ начали использовать для атак по территории России беспилотники нового типа. По словам эксперта, украинские военные ранее уже использовали беспилотники испанского производства, однако дроны, вероятно, были модернизированы. Он предположил, что сейчас в БПЛА устанавливается батарея повышенной емкости, что позволяет дронам преодолеть значительное расстояние, пишет Лента.