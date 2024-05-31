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УФСИН СО: наркотики не попали в ИК-3

31 мая 2024 16:12
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В ходе досмотра посылки обнаружено три свертка в полиэтиленовых пакетах с наркотиком, спрятанные ухищренным способом в моркови.

Сотрудники оперативного отдела учреждения совместно с отделом безопасности пресекли доставку запрещенных веществ на режимную территорию, обнаружив их в продуктовой передаче для осужденного.

В ходе досмотра посылки обнаружено три свертка в полиэтиленовых пакетах с растительным веществом темно-зеленого цвета, спрятанные ухищренным способом в моркови.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что изъятое вещество – марихуана, массой около 18 грамм, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

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