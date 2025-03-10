У загоревшегося в Новокуйбышевске склада рухнула крыша

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В Новокуйбышевске Самарской области сегодня утром загорелся склад на улице Молодогвардейская.

К настоящему моменту возгорание локализовано на площади 1600 квадратных метров.

Кровля здания обрушилась на площади 1000 квадратных метров, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

На месте ЧП работают 87 сотрудников и 27 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. О причинах пожара не сообщается, пишет Смотрим.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендовало местным жителям использовать респираторы, находясь на открытом воздухе в районе пожара. Сейчас ведомство исследует уровень загрязняющих веществ в воздухе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что над Новокуйбышевском минувшей ночью были уничтожены три украинских беспилотника.