У нетрезвого водителя в Нефтегорске конфисковали автомобиль

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Судебные приставы Нефтегорского и Алексеевского районов конфисковали у местного жителя «Ниву» за то, что он повторно сел за руль в состоянии опьянения.



Житель Самарской области, остановленный сотрудниками ДПС по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ и лишен права на управление транспортным средством на 1 год и 6 месяцев.



Однако, несмотря на запрет, мужчина вновь сел за руль и вновь был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Мужчина имел видимые признаки алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования отказался. Суд признал жителя Самарской области виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов. Кроме того, судья постановил конфисковать автотранспортное средство, на котором было совершено преступление.



В отделении судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области возбудили исполнительное производство. Автомобиль конфисковали и передали в воинскую часть для отправки в зону проведения СВО.