У моста около Тольятти столкнулись восемь автомобилей

211

8 февраля 2024 года в 13 часов 52 минуты по системе -112 диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 30 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 9 километре автодороги Тольятти - Хрящевка. Оперативно на место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 146 пожарно-спасательного отряда № 30 в количестве 5 работников на автомобиле первой помощи – пожарной автоцистерне. На место происшествия также прибыли ОГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии пожарных-спасателей на место дорожно-транспортного происшествия было установлено, что у моста в районе строительства дороги «Обход Тольятти» произошло столкновение восьми автомобилей: ОКА, Лада Гранта, Skoda, Opel Astra, Лада Гранта, Лада Приора, Nissan X-Trail, Лада Калина. По предварительным данным столкновение произошло из-за неблагоприятных погодных условий. В результате происшествия пострадали 3 человека. Все пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая больница № 5". Пожарные-спасатели пожарно-спасательной части № 146 провели аварийно-спасательные работы: оценили обстановку, стабилизировали транспортные средства, отключили системы электропитания транспортных средств во избежание возникновения возгорания, обеспечили дорожное прикрытие. Разлива горюче-смазочных материалов не было.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"