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У алиментщика из Самарской области судебные приставы арестовали иномарку

14 марта 2022 09:59
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У алиментщика из Самарской области судебные приставы арестовали иномарку

В отделении судебных приставов Красноармейского района Самарской области в отношении жителя региона возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в пользу несовершеннолетней дочери. 

Должник к погашению задолженности по алиментным платежам не преступил. Проверка имущественного положения алиментщика показала, что он является автовладельцем. Однако на требование предоставить иномарку для составления акта описи и ареста должник не среагировал. Судебными приставами были проведены разыскные мероприятия, в результате которых транспортное средство было установлено. В отношении автомобиля «Chevrolet Cruze» составили акт описи и ареста. Транспортное средство передано на ответственное хранение специализированной организации.

После подготовки необходимых документов иномарка будет передана на реализацию. Вырученные с продажи денежные средства пойдут в счет погашения задолженности перед ребенком.

Если должник и дальше продолжит уклоняться от выплаты алиментов, то его ожидает уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Избежать наказания мужчина сможет только если полностью погасит всю сумму задолженности перед дочерью и приступит к осуществлению ежемесячных алиментных платежей.

Теги: Судебные приставы

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