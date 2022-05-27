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Тройное ДТП в Ставропольском районе: госпитализирован водитель

27 мая 2022 11:54
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Тройное ДТП в Ставропольском районе: госпитализирован водитель

26 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 

Одно из ДТП произошло в 08:15 в Ставропольском районе Самарской области. Водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Volvo FH» в составе с полуприцепом, двигался по автодороге «Тольятти-Ягодное». На 26 км трассы на перекрестке неравнозначных дорог водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Lada Priora», под управлением водителя 1962 года рождения, который двигался во встречном направлении по главной дороге. После столкновения автомобиль «Lada Priora» съехал в правый кювет по ходу движения, а автомобиль «Volvo FH» продолжил движение и допустил наезд на стоящий во встречном направлении автомобиль «Hyundai Solaris» под управлением водителя 1988 года рождения. Водитель автомобиля «Lada Priora» госпитализирован.

Теги: ДТП

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