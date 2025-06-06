Трое тольяттинцев помогали незаконным мигрантам

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлена и пресечена противоправная деятельность трёх жителей г. Тольятти: Галстяна, 1989 г.р., Бабушкиной, 1979 г.р., и Мирзоева, 1983 г.р., причастных к организации незаконной миграции.

Указанные лица по предварительному сговору организовали схему незаконной легализации на территории России иностранных граждан, используя институты фиктивных браков, а также фиктивное установление отцовства мигрантами несовершеннолетних граждан РФ. В последующем на основании указанных документов иностранцы получали гражданство РФ.

Центральным районным судом г. Тольятти фигуранты уголовного дела признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.322.1 УК РФ и приговорены к реальным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

27 мая 2025 года в результате рассмотрения апелляционной жалобы решением Самарского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменения и

вступил в законную силу.