Трое тольяттинцев помогали незаконным мигрантам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также до конца июня продолжается действие ограничительной меры на улице Литвинова
В Самаре продлено ограничение движения транспорта на участке улицы Каховской
На отдельных локациях дорог подрядная организация уже исправила ряд недочетов – за свой счет переустановила ливневые решетки, заново уложила верхний слой асфальта.
В Самаре проверили качество выполнения ремонта дорог в мкр. Крутые Ключи
В этом году их обладателями стали пять многодетных семей и двое жителей областной столицы, проявившие особое мужество и отвагу.
Самарцев наградили Почетными знаками за заслуги в воспитании детей и самоотверженность
В субботу, 7 июня.
Иван Носков проведет рабочую встречу с жителями Кировского района Самары
В администрации города он будет курировать работу по вопросам специальной военной операции.
Сергей Сибилёв назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
Новый маршрут – экотропа «Сказочный борок» проходит в самарской части национального парка «Бузулукский бор».
В Бузулукском бору открылся новый благоустроенный маршрут
Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, мастер-классы, лазер
В Струковском Саду пройдет юбилейный фестиваль «Пресса-2025»
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские в селе Приволжье в течение суток задержали подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.13
0.63
EUR 90.66
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Трое тольяттинцев помогали незаконным мигрантам

6 июня 2025 11:43
218
Трое тольяттинцев помогали незаконным мигрантам

 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлена и пресечена противоправная деятельность трёх жителей г. Тольятти: Галстяна, 1989 г.р., Бабушкиной, 1979 г.р., и Мирзоева, 1983 г.р., причастных к организации незаконной миграции.

Указанные лица по предварительному сговору организовали схему незаконной легализации на территории России иностранных граждан, используя институты фиктивных браков, а также фиктивное установление отцовства мигрантами несовершеннолетних граждан РФ. В последующем на основании указанных документов иностранцы получали гражданство РФ.

Центральным районным судом г. Тольятти фигуранты уголовного дела признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.322.1 УК РФ и приговорены к реальным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

27 мая 2025 года в результате рассмотрения апелляционной жалобы решением Самарского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменения и
 вступил в законную силу.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области подорожают пригородные перевозки
6 июня 2025  14:03
В Самарской области подорожают пригородные перевозки
157
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
6 июня 2025  11:02
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
234
Выпускники «Школы мэров» получили дипломы об окончании обучения
6 июня 2025  09:47
Выпускники «Школы мэров» получили дипломы об окончании обучения
194
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
6 июня 2025  09:09
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
193
Контракт заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.
5 июня 2025  21:09
Магомед Адиев назначен на пост главного тренера «Крыльев Советов»
380
Весь список