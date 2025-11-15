Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары

143

14 ноября в Промышленном районе Самары в 19:15 20-летний мужчина, управляя автомобилем Reno Logan двигался по ул. Демократическая со стороны проспекта Кирова в направлении ул. Ташкентская. В пути следования возле дома №23 осуществил проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с транспортным средством Renault Duster, под управлением 57-летнего мужчины. Пассажирам автомобиля предполагаемого нарушителя: 18-летнему и 20-летнему мужчинам, а также 17-летней девушке назначено амбулаторное лечение.