Трое детей отравились дымом на пожаре в Новой Самаре

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Пожар в жилом доме произошел в Красноглинском районе в ночь на пятницу, 6 июня. ЧП было в микрорайоне Новая Самара.

«В 23:04 5 июня поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Самара, Красноглинский район, 1-й квартал, 34. В подъезде на первом этаже горели домашние вещи», — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, пишет 63.ру.

Из дома самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 15 детей. Для борьбы с огнем привлекали 45 специалистов и 13 спецмашин. В 23:29 пожар ликвидировали на площади 3 квадратных метра.

«В результате пожара погибших нет, пострадали 3 ребенка: мальчик 2024 года рождения, девочки 11 и 6 лет. С отравлением продуктами горения направлены в медучреждение. Также пострадал 41-летний мужчина, с порезами рук направлен на медицинский осмотр», — сообщили спасатели.