Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки

Еще одно из ДТП 20 ноября произошло в 15:00 в Сергиевском районе, в селе Подстепки. 60-летний водитель, управляя автомашиной Kia, двигался по автодороге М-5 «Урал», со стороны г. Уфа в направлении г. Самара. В пути следования, на 1085 км, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в местах где это запрещено и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, под управлением 63-летней женщины, которая двигалась со стороны г. Самара в направлении г. Уфа. 56-летняя женщина-пассажир первого автомобиля и 86-летняя женщина-пассажир вместе с водителем второго госпитализированы.