Три человека погибли в ДТП в Кинель-Черкасском районе

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28 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести, четыре человека погибло.

Смертельное ДТП произошло в 15:15 в Кинель-Черкасском районе. Молодой человек 2003 года рождения, стаж вождения которого составляет менее года, двигался на автомобиле «Lada Granta» по автодороге "Самара-Бугуруслан" со стороны г.Отрадного в направлении г.Самары.

По предварительной информации, на 80 км. 350 м. автодороги, не справился с управлением, допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной "Renault Fluence", под управление водителя 1965 года рождения, после чего совершил столкновение с автомашиной "Skoda Octavia", под управлением мужчины 1983 года рождения. Водитель и пассажир, 2003 года рождения, отечественной легковушки и женщина-пассажир автомобиля "Skoda Octavia", 1985 года рождения, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще два человека: пассажир «Lada Granta» 2002 года рождения, и водитель автомобиля "Skoda Octavia" были госпитализированы в медицинское учреждение.