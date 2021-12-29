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Три человека погибли в ДТП в Кинель-Черкасском районе

29 декабря 2021 11:20
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Три человека погибли в ДТП в Кинель-Черкасском районе

28 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести, четыре человека погибло. 

Смертельное ДТП произошло в 15:15 в Кинель-Черкасском районе. Молодой человек 2003 года рождения, стаж вождения которого составляет менее года, двигался на автомобиле «Lada Granta» по автодороге "Самара-Бугуруслан" со стороны г.Отрадного в направлении г.Самары. 

По предварительной информации, на  80 км. 350 м. автодороги, не справился с управлением, допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной "Renault Fluence", под управление водителя 1965 года рождения, после чего совершил столкновение с автомашиной "Skoda Octavia", под управлением мужчины 1983 года рождения. Водитель и пассажир, 2003 года рождения, отечественной легковушки и женщина-пассажир автомобиля "Skoda Octavia",  1985 года рождения, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще два человека: пассажир «Lada Granta» 2002 года рождения, и водитель автомобиля "Skoda Octavia" были госпитализированы в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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