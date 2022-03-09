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Тольяттинцам рассказали о ДТП с пешеходами в выходные

9 марта 2022 13:25
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Тольяттинцам рассказали о ДТП с пешеходами в выходные

В минувшие выходные на территории Тольятти произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы различной степени тяжести 7 человек.

Так, 6 марта, в 14:30, 65-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз», в районе контактной опоры № 165 на улице Кунеевской допустил наезд на 21-летнего пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне установленного места. В результате ДТП молодому человеку понадобилась медицинская помощь.

8 марта, в 19:25, 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», в районе световой опоры № 293, допустил наезд на 47-летнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП мужчина с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. 

Уважаемые пешеходы, необходимо в обязательном порядке соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности при переходе проезжей части. Согласно п. 4.1. ПДД РФ пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств».

Обращаем внимание также на п. 4.3 ПДД РФ -  «Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин…

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны».

Теги: ДТП

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