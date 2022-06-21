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Тольяттинскому неплательщику алиментов запретили регистрировать дом и участок

21 июня 2022 12:31
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Тольяттинскому неплательщику алиментов запретили регистрировать дом и участок

На исполнении в отделении Центрального района г. Тольятти находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на общую сумму более 964 тысяч рублей. 

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбужденном в отношении него исполнительном производстве  и предупредил, что в случае неисполнения решения суда к нему будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона №229 ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако отец продолжал игнорировать необходимость оплаты возникшей задолженности перед ребенком. 

В рамках исполнительного производства было установлено, что должнику на праве собственности принадлежат частный дом и земельный участок. Сотрудник Службы незамедлительно вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества. 

Данная мера принудительного воздействия оказалась эффективной. Местный житель, не желая усугублять ситуацию, погасил задолженность перед ребенком и предоставил платежный документ в отделение судебных приставов. Право ребенка на материальное содержание восстановлено, все запреты и ограничения судебным приставом-исполнителем отменены. 

Теги: Судебные приставы

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