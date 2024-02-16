Тольяттинский водитель проехался на иномарке по по тротуару на улице Автостроителей

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Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти оперативно отреагировали на публикацию в социальной сети.

16 февраля в одной из социальных сетей была размещена видеозапись, на которой зафиксировано нарушение Правил дорожного движения водителем иномарки, допустившим движение автомобиля по тротуару на улице Автостроителей в г. Тольятти.

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти, выявив данную публикацию, оперативно установили данные водителя, запечатленного на видео автомобиля. В ходе разбирательства водитель признал вину в совершении противоправного деяния и был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (Движение по тротуарам в нарушение ПДД) с наказанием в виде штрафа 2000 рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз отмечают, что, чем быстрее полицейские получают информацию о происходящем, планируемом или произошедшем противоправном событии, тем больше вероятность, что правонарушитель будет задержан и в кратчайшие сроки понесет заслуженное наказание, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО