Тольяттинские полицейские пресекли сбыт наркотиков в крупном размере

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В середине ноября текущего года сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Тольятти получили оперативную информацию о том, что житель Центрального района может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории города.

Информация подтвердилась. Полицейские задержали мужчину возле одного из жилых домов по улице Революционной в Тольятти. При задержании гражданин не стал сопротивляться сотрудникам полиции. При личном досмотре во внутреннем кармане его куртки обнаружено и изъято 5 пакетов с N-метилэфедроном, общей массой 2,51 грамма, что соответствует крупному размеру.

По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый 1989 года рождения ранее не судим и официально не работает.

По версии оперативников, злоумышленник намеревался сбыть наркотик посредством «закладок» на территории города.

В настоящее время усилия полицейских направлены на установление канала поставки запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО