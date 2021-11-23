Тольяттинские полицейские пресекли сбыт наркотиков в крупном размере

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для удобства жителей в пункте работают более 20 бригад медицинских работников.
Более 1600 жителей уже прошли вакцинацию от коронавируса в СОУНБ
В фестивале принимают участие мамы (в возрасте от 25 до 59 лет) и дети до 15 лет включительно независимо от пола.
В Самарской области стартовал онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама»
Нацпроект «Демография» помогает разным поколениям заводчан находить общий язык.
Сотрудники предприятия «КуйбышевАзот» завершили обучение по программе «Эффективный наставник»
Комплекс вновь распахнет свои двери с началом туристического сезона, весной 2022 года.
"Парк дружбы народов" закрывается на зимний период   
В Правительстве Самарской области проанализировали итоги весенне-летнего пожароопасного периода.
Виктор Кудряшов провел заседание облкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
В предстоящую субботу операционные залы инспекций будут открыты с 10 до 15 часов.
Предстоящая суббота во всех налоговых инспекциях региона будет рабочей
В октябре текущего года во всех регионах страны стартовал Всероссийский проект по профориентации школьников «Билет в будущее».
В Самаре состоится дискуссионная панель «Билет в будущее»
В Самарской области появилась организация, которая незаконно собирает деньги с юридических лиц, а также пытается обмануть обычных жителей.
Осторожно мошенники: фальшивые квитанции
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
1.38
EUR 84.17
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинские полицейские пресекли сбыт наркотиков в крупном размере

23 ноября 2021 15:05
138
Эксперты установили, что изъятое у жителя Тольятти вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон.

В середине ноября текущего года сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Тольятти получили оперативную информацию о том, что житель Центрального района может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории города.

Информация подтвердилась. Полицейские задержали мужчину возле одного из жилых домов по улице Революционной в Тольятти. При задержании гражданин не стал сопротивляться сотрудникам полиции. При личном досмотре во внутреннем кармане его куртки обнаружено и изъято 5 пакетов с N-метилэфедроном, общей массой 2,51 грамма, что соответствует крупному размеру.

По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый 1989 года рождения ранее не судим и официально не работает.

По версии оперативников, злоумышленник намеревался сбыть наркотик посредством «закладок» на территории города.

В настоящее время усилия полицейских направлены на установление канала поставки запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.  Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает пресс-служба ГУ МВД СО. 

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Жигулевске вор прятал украденный телефон в детской коляске
23 ноября 2021, 13:10
В Жигулевске вор прятал украденный телефон в детской коляске
Он украл гаджет из салона. Криминал
164
Тольяттинка перевела мошеннику 450 тысяч рублей
23 ноября 2021, 09:43
Тольяттинка перевела мошеннику 450 тысяч рублей
Будьте бдительны! Не доверяйте телефонным мошенникам! Криминал
211
В Жигулевске за разбой взяты под стражу мать и сын
23 ноября 2021, 09:32
В Жигулевске за разбой взяты под стражу мать и сын
Они с топором напали на микрофинансовую организацию. Криминал
228
В центре внимания
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 ноября 2021  13:38
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
207
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
23 ноября 2021  13:30
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
213
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
23 ноября 2021  13:28
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
217
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
23 ноября 2021  12:37
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
197
На сегодняшнем заседании оперштаба Дмитрий Азаров раскритиковал работу ведомств и городских властей в этом направлении.  
22 ноября 2021  20:14
Дмитрий Азаров указал главам муниципалитетов на необходимость  упростить разблокировку социальных транспортных карт
633
Весь список