Тольяттинка прописала 10 иностранцев в квартире за 5 тыс.рублей

По данным полицейских, местная жительница 1967 года рождения в середине августа текущего года незаконно поставила на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.
По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 5 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.