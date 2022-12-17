Тольяттинка прописала 10 иностранцев в квартире за 5 тыс.рублей

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По данным полицейских, местная жительница 1967 года рождения в середине августа текущего года незаконно поставила на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.



Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.



По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.



Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 5 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело.