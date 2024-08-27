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Тольяттинка продавала просроченную продукцию

27 августа 2024 11:51
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Тольяттинка продавала просроченную продукцию

Жительница г. Тольятти, занимающаяся предпринимательской деятельностью, реализовывала в своем магазине продукты с истекшим сроком годности. Судебные приставы Автозаводского района №2 г. Тольятти добились, чтобы предпринимательница прекратила продажу товаров низкого качества, а также оформила ценники на реализуемые продукты.

В ходе проверки было установлено, что некоторые пищевые продукты не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Более того, у предпринимательницы отсутствовала информация, подтверждающая происхождение пищевых продуктов,  не были оформлены ценники. В ходе судебного заседания было принято решение обязать владелицу магазина прекратить реализацию некачественных продуктов, оформить ценники в соответствии с правилами и предоставить потребителям всю необходимую информацию о товаре.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти в отношении предпринимательницы возбудили исполнительное производство.  </div> <div class=

Теги: Судебные приставы

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