Тольяттинка продавала просроченную продукцию

100

Жительница г. Тольятти, занимающаяся предпринимательской деятельностью, реализовывала в своем магазине продукты с истекшим сроком годности. Судебные приставы Автозаводского района №2 г. Тольятти добились, чтобы предпринимательница прекратила продажу товаров низкого качества, а также оформила ценники на реализуемые продукты.



В ходе проверки было установлено, что некоторые пищевые продукты не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Более того, у предпринимательницы отсутствовала информация, подтверждающая происхождение пищевых продуктов, не были оформлены ценники. В ходе судебного заседания было принято решение обязать владелицу магазина прекратить реализацию некачественных продуктов, оформить ценники в соответствии с правилами и предоставить потребителям всю необходимую информацию о товаре.



В отделении судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти в отношении предпринимательницы возбудили исполнительное производство.