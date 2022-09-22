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Тольяттинка приобрела похищенный велосипед и стала фигуранткой уголовного дела

22 сентября 2022 11:54
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Тольяттинка приобрела похищенный велосипед и стала фигуранткой уголовного дела

В полицию с заявлением обратилась женщина, сообщив о краже принадлежащего ей велосипеда из подъезда по месту жительства. Сумму причиненного ущерба заявительница оценила в 6000 рублей.

         Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции осмотрели место происшествия и провели поквартирный обход. В ходе опроса заявительница предоставила полицейским подробное описание велосипеда, а также сообщила, что в подъезде он был оставлен непристёгнутым запирающим устройством.

Полицейские проверили возможные места сбыта похищенного имущества и установили, что велосипед сдан в один из ломбардов города. При изучении приемной документации оперативники установили личные данные лица, осуществившего сдачу транспортного средства, и задержали по месту жительства ранее несудимую местную жительницу 1994 года рождения, которую доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На момент проверки ломбарда велосипед реализован одному из клиентов.

         В ходе опроса задержанная призналась в содеянном и пояснила, что 32-летний знакомый сообщил ей, что похитил велосипед и предложил купить его за 1000 рублей, на что женщина согласилась. Злоумышленница  сдала приобретенный велосипед в ломбард за 2000 рублей, а вырученные деньги потратила на собственные нужды. Женщина предоставила полицейским информацию о возможных местах нахождения похитителя.

Оперативники установили, что в прошлом году мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу.  Полицейские задержали подозреваемого в хищении велосипеда по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ходе опроса задержанный свою вину в содеянном признал. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к розыску похищенного имущества.

         Отделом дознания УМВД России по г.Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении женщины – ч.1 ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Старший  дознаватель  отдела дознания отдела полиции 23 У МВД России по г. Тольятти Оксана Пешеходова  напоминает, что для предотвращения подобного рода преступлений необходимо позаботиться о том, чтобы велосипед хранился в месте, где нет свободного доступа.

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