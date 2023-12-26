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Тольяттинка поблагодарила полицейских за помощь в разрешении конфликта в доме

26 декабря 2023 12:12
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Тольяттинка поблагодарила полицейских за помощь в разрешении конфликта в доме

В адрес руководства Главного управления МВД России по Самарской области от жительницы Тольятти поступило благодарственное письмо, в котором она просит отметить работу начальника отдела полиции по Центральному району У МВД России по городу Тольятти подполковника полиции Ильдара Хаметова.

Как отмечает автор письма, она и ее соседи по дому столкнулись с неприятной ситуацией, когда обнаружили факт фальсификации протокола общего собрания собственников многоквартирного дома.

С заявлением Мария Сергеевна, как старшая по дому, обратилась на личный прием граждан, который в соответствии с графиком проводил начальник территориального органа внутренних дел Ильдар Хаметов. По обращению гражданки были собраны материалы проверки, по результатам которой сотрудниками дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по Тольятти возбуждено уголовное дело по ст. ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа). Расследование уголовного дела находится на контроле  у начальника отдела полиции.

«Ильдар Хаметов, профессионал своего дела и очень отзывчивый человек. Спасибо Вам от всех жильцов нашего дома!», – отметила женщина.

Как подчеркнул представитель Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти Николай Шахов: «Практика проведения совместных приемов дает возможность нам, общественникам, оценить уровень доверия жителей города сотрудникам полиции. Подобный формат взаимодействия дает право гражданам на личное обращение в государственные органы и помогает выстраивать конструктивный диалог населения с руководством органов внутренних дел».

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел.

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