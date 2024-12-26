Тольяттинка-пешеход попала в больницу после ДТП

142

25 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место ДТП установили: в 07:20 час. 21-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora, двигался в жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21, 5.22, со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Свердлова. В пути следования возле дома № 7 по бульвару Луначарского допустил наезд на 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Пешеход госпитализирована с места ДТП.