Тольяттинка перевела мошеннику 27 тысяч рублей

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Остерегайтесь мошенников, предлагающих доставить товары с онлайн торговых площадок.

Неизвестный злоумышленник по телефону убедил 44-летнюю жительницу Тольятти внести полную предоплату за приобретение имущества через торговую онлайн площадку.

"Поверив обману в виде заниженной цены и быстрой доставки, приемосдатчик одной из организаций, перевела 27 тысяч рублей мошеннику, который после получения денег перестал выходить на связь", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.