Тольяттинец упал на обледеневшей дороге, разбил голову и умер

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5 декабря 2023 года мужчина, 1939 года рождения, переходя дорогу по пешеходному переходу на улице Голосова в Центральном районе города Тольятти, упал на обледеневшей дороге и был госпитализирован с травмой головы в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в этот же день от полученного повреждения.

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет СУ СК.