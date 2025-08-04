Тольяттинец со своим другом решили поживиться за счет знакомого

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Житель г. Тольятти решил нажиться на своем приятеле. Совместно со своим другом они явились к тому домой и потребовали выплатить им 2 тысячи рублей за якобы украденный им ранее телефон. Мужчина отказал, в результате чего получил несколько ударов по голове и туловищу. После нанесения побоев злоумышленники забрали у потерпевшего находящийся в его кармане сотовый телефон.

Рассмотрев материалы дела, суд признал жителя г. Тольятти виновным в совершении преступления по ст. 161 УК РФ. Его обязали выплатить моральный вред в размере 40 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Комсомольского района в отношении осужденного возбудили соответствующее исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебным приставом было вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке, что позволило взыскать и перечислить взыскателю компенсацию морального вреда в полном объеме.