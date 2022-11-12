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Тольяттинец четыре раза сел пьяный за руль

12 ноября 2022 11:26
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Тольяттинец четыре раза сел пьяный за руль

Находясь на маршруте патрулирования в Тольятти, инспекторы ДПС для проверки документов возле д. 11 по ул. Революционная остановили автомобиль «Lada GFL110 Lada Vesta». За рулем транспортного средства находился 33-летний местный житель, у которого отсутствовали документы на право управления автомобилем. Кроме того,  сотрудники полиции выявили у мужчины явные признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления и выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков водитель отказался выполнять законные требования сотрудников органов внутренних дел. Транспортное средство госавтоинспекторы поместили на специализированную стоянку, а нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за  управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так, в августе 2018 года Мировым судьей Автозаводского судебного участка г. Тольятти он признан виновным в трех аналогичных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ  и с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

Соответствующих выводов для себя правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Сотрудники полиции обращаются к водителям и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах! Не допускать самому и не позволять другим управлять транспортным средством в состоянии опьянения!

Теги: БДД

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