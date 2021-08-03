Сызранские полицейские спасли туристов ночью в лесу

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25 июля текущего года в вечернее время в дежурную часть отдела полиции № 34 МУ МВД России «Сызранское» позвонила жительница Москвы и сообщила, что очень переживает за дочь, зятя и двоих внуков – 4-х и 10-ти летних мальчиков, которые всей семьей поехали на водопад «Девичьи слёзы», недалеко от села Передовое в Сызранском районе.

Дочь позвонила и сказала, что их полноприводный автомобиль застрял в грязи на лесной дороге, сотовая связь часто пропадает, на улице темнеет, а самостоятельно им выбраться не удается. Женщина передала эту информацию в полицию, спасательную службу и волонтерскую организацию.

Старшему оперативному дежурному дежурной части ОП №34 капитану полиции Евгению Иванову через некоторое время удалось связаться с главой семейства, который сообщил примерные ориентиры их местонахождения. Оперативный дежурный направил на указанное место группу по поиску туристов, в которую вошли сотрудник уголовного розыска майор полиции Сергей Усов и лесничий села Троицкое Игорь Чамеев. Прибывшим на помощь удалось найти путешественников в лесной чаще только в 2 часа ночи и помочь выбраться автомобилю из грязи на асфальтированную дорогу. К трём часам ночи путешественников благополучно доставили домой.

Семья поблагодарила всех, кто участвовал в их спасении, выразив признательность сотрудникам полиции за оперативность и небезразличное отношение к проблемам окружающих.