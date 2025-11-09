Сызранец приревновал свою подругу, а она ударила его ножом

125

В апреле текущего года в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя Сызрани 1992 года рождения с ножевым ранением.

Сотрудники органов внутренних дел изъяли медицинскую документацию и провели опрос потерпевшего в больнице. Полицейские выяснили, что инцидент произошел в ходе бытового конфликта. Согласно показаниям пострадавшего, он отмечал со своей сожительницей 1996 года рождения годовщину знакомства, в какой-то момент он увидел, что женщина переписывается в телефоне с другими мужчинами. Между ними произошла ссора. Женщина нанесла удар ножом в область спины сожителя, когда он хотел уйти из дома и уже начал обуваться.

В ходе опроса задержанная признала вину в совершении противоправного деяния. Согласно заключению эксперта, здоровью мужчины причинен тяжкий вред.

В ходе предварительного следствия сожители примирились. Тем не менее, Сызранский городской суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Местной жительнице определено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы условно. Ей предстоит не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных и не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа. Приговор вступил в законную силу.