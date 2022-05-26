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Судебный пристав предотвратил трагедию на дороге в Самаре

26 мая 2022 10:01
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Судебный пристав предотвратил трагедию на дороге в Самаре

Благодаря бдительности и оперативным действиям судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения Красноглинского района г. Самары удалось избежать трагедии на дороге. 

    Инцидент произошел на Волжском шоссе. Младший судебный пристав Данила Люкшин следовал на своем личном автомобиле по ул. Демократическая. В дороге его внимание привлекла машина Лада Нива, водитель которой вел себя агрессивно по отношению к другим участникам движения.  Автомобиль двигался из стороны в сторону, «петляя» по трассе. 

    Судебный пристав, приблизившись к Ниве, заметил «вилявшего» из стороны в сторону водителя. Сотрудник Службы несколько раз подавал звуковые сигналы, однако тот не реагировал на них. Тогда пристав прекратил движение и перед светофором остановил нарушителя, чтобы выяснить состояние водителя и нужна ли ему помощь. Однако первый взгляд на водителя все расставил по местам – мужчина был пьян, в салоне также ощущался сильный запах алкоголя. Судебный пристав не дал нарушителю продолжить движение и вызвал на место происшествия сотрудников ДПС. 

    Прибывшие на место дорожные полицейские составили в отношении мужчины административный протокол. Теперь ему грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. 

 

Теги: Судебные приставы

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