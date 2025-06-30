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Судебные приставы взыскали с жителя Сызрани моральный вред

30 июня 2025 10:45
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Судебные приставы взыскали с жителя Сызрани моральный вред

В ходе конфликта, произошедшего между двумя знакомыми, один из них нанес своему приятелю несколько ударов по голове. В результате мужчина получил серьезные телесные повреждения. Пострадавший обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

В отделение судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района поступил исполнительный документ об обязании виновника драки возместить 70 тысяч  рублей в качестве морального вреда.

Было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В связи с тем, что мужчина не желал добровольно компенсировать моральный вред, судебный пристав вынес постановление о взыскании с него исполнительного сбора. Кроме того, были арестованы счета неплательщика в банках и обращено взыскание на его доходы.

В результате принятых мер вся сумма задолженности взыскана и направлена пострадавшей стороне.

Теги: Судебные приставы

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