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Судебные приставы взыскали материальный ущерб за украденное золото в Тольятти

20 февраля 2024 09:41
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Судебные приставы взыскали материальный ущерб за украденное золото в Тольятти

Судебные приставы г. Тольятти взыскали в пользу пострадавшей в результате кражи цепочки женщины материальный ущерб.

Днем на первом этаже одного из подъездов многоквартирного дома на жительницу г. Тольятти напал неизвестный мужчина и сорвал с ее шеи золотую цепочку стоимостью свыше 33 тысяч рублей. Догнать злоумышленника сразу не смогли, однако позже правоохранителями было установлено, кто является виновником преступления. Мужчина был задержан и передан под суд. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», назначил ему наказание в виде лишения свободы, а также обязал компенсировать потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 33 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов  Автозаводского района № 2 г. Тольятти.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил постановление об обращении взыскания на получаемые должником в исправительной колонии доходы. В результате применения мер принудительного взыскания материальный ущерб был полностью возмещен.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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