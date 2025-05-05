Судебные приставы убедили тольяттинку демонтировать торговый павильон

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Жительница города не продлила срок договора аренды земельного участка и продолжала осуществлять деятельность незаконно.

Администрация г. Тольятти обратилась в суд. ️Служители Фемиды обязали владелицу демонтировать торговый павильон площадью 65 кв.м. и освободить земельный участок.

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав предупредил должницу о мерах принудительного исполнения и установил срок для добровольного исполнения решения суда. Женщина проигнорировала его, объяснив это тем, что не собирается останавливать работу и терять прибыль.

Тогда сотрудник органов принудительного исполнения вынес в отношении должницы постановление о взыскании исполнительного сбора и вручил предупреждение об административной ответственности.

Не дожидаясь принудительных мер, женщина демонтировала павильон и освободила земельный участок.