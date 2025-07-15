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Судебные приставы Самары передали на уничтожение свыше 2 тысяч литров алкоголя

15 июля 2025 09:30
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Судебные приставы Самары передали на уничтожение свыше 2 тысяч литров алкоголя

Судебные приставы г. Самары передали на уничтожение свыше 2 тысяч литров спиртосодержащей продукции, реализуемый самарскими предпринимателями без лицензии.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары на исполнении находилось 35 исполнительных производств в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующих документов. За оборот алкоголя без лицензий владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности. Реализуемую нарушителями алкогольную продукцию суд постановил конфисковать.

В рамках исполнительных производств сотрудник Службы выехал по месту совершения исполнительных действий и составил акты изъятия спиртосодержащей продукции.  Сомнительный алкоголь объемом в 2 131 литр был передан в Росалкогольрегулирование для последующего уничтожения.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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