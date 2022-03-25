Судебные приставы помогли самарчанке сохранить прожиточный минимум

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С 1 февраля 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2021 №234-ФЗ, должники получили право защитить необходимые для жизни денежные средства от списания в счет погашения задолженности. Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.

Так, в отделение судебных приставов Советского района г. Самары обратилась 68-летняя жительница областной столицы, в отношении которой на исполнении находится несколько исполнительных производств. С целью принудительного взыскания задолженности на половину ее пенсии сотрудниками Службы было обращено взыскание. Судебные приставы, выслушав должницу, оказали ей помощь в составлении заявления о сохранении прожиточного минимума. После составления заявления сотрудниками Службы в Пенсионный Фонд было направленно соответствующее постановление о сохранении прожиточного минимума. Иными словами, при последующем списании денежных средств в счет погашения долга сумма равная прожиточному минимуму останется неприкосновенной.

Всего с начала действия закона судебные приставы Самарской области обеспечили почти 900 жителям региона сохранение прожиточного минимума.