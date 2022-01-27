Судебные приставы помогли получить сотрудникам предприятия региона 2,5 миллиона рублей

112

Руководитель одного из предприятий не выплачивал зарплату своим подчиненным в течение нескольких месяцев. За защитой своих прав работники обратились в суд, который обязал общество с ограниченной ответственностью погасить задолженность перед сотрудниками по заработной плате, а также выплатить компенсацию за нарушение срока выплаты зарплаты.

В отделе судебных приставов Кинель-Черкасского района было возбуждено 72 исполнительных производства о взыскании заработной платы в отношении предприятия, занимающегося сельскохозяйственной деятельностью, на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Должник-организация требования исполнительных документов не исполнял, задолженность перед работниками не погашал.

В рамках исполнительных производств судебные приставы применили в отношении неплательщика комплекс мер принудительного исполнения, в том числе вынесли постановления о наложении ареста на имущество. Также судебные приставы установили, что у должника имеются банковские счета, на которые регулярно перечисляются средства от арендаторов помещений предприятия. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на данные денежные средства. После списания со счета должника, судебные приставы перечислили денежные средства взыскателям.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.