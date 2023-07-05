Судебные приставы обязали магазин в Тольятти повесить ценники и убрать просрочку с прилавка

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Благодаря работе судебных приставов из магазина в г. Тольятти убрали просрочку, а ценники привели в надлежащий вид.

В одном из магазинов Автограда организацией, занимающейся защитой прав потребителей, было замечено, что ценники на полках не позволяют четко идентифицировать стоимость товаров, а некоторые продукты имели истекший срок годности. С требованием устранить нарушения организация обратилась в суд, где было принято решение об обязании торговой точки заменить ценники, предоставить потребителям всю необходимую информацию о товаре, убрать просрочку с прилавков и довести решение суда до сведения покупателей. Соответствующее исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти.

Судебный пристав уведомил должника о возбужденном исполнительном производстве, разъяснив последствия несвоевременного исполнения судебного решения. Однако в установленный срок требования, изложенные в исполнительном документе, исполнены не были. В результате в отношении должника вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также о запрете на совершение регистрационных действий.

Примененные меры побудили устранить все установленные ранее нарушения.