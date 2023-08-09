Судебные приставы конфисковали у самарского браконьера резиновую лодку и подводные снаряжения

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Судебные приставы Советского района г. Самары конфисковали у нелегального добытчика водных биоресурсов резиновую лодку и подводные снаряжения. Из местного водоема мужчина успел выловить более 50 раков.

Любитель подводной охоты прибыл вечером на одну из рек Самарской области. Многозаходные ловушки житель г. Самары применять не стал, а решил сам нырнуть за добычей. Противоправные действия мужчины, добывающего ракообразных запрещенным способом, были пресечены.

Решением суда мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с конфискацией резиновой лодки, жилета с кислородным оборудованием, маски и ласт для подводного плавания.

Исполнительный лист поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудник Службы в рамках исполнительного производства совершил выход по месту жительства нарушителя и конфисковал указанное имущество. Лодка и подводные снаряжения были переданы в территориальное управление Росимущества для дальнейшего обращения в доход государства.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.