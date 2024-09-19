Сто квадратных метров постройки горели в деревне Кошкинского района

18 сентября вечером в деревне Лузановка Кошкинского района на улице Молодежной произошел пожар.
Незамедлительно к месту происшествия выдвинулись территориальные огнеборцы.
По прибытии на пожар ими было установлено, что горят нежилой деревянный дом и хозяйственные постройки на площади 100 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой частный дом и баню. На тушение оперативно было подано 3 ствола «Б», задействованы 8 человек личного состава и 3 пожарных автомобиля.
Благодаря слаженным действиям наших пожарных, уже в 20:42 пожар был локализован и практически через 10 минут – ликвидирован.
Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.