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Сто квадратных метров постройки горели в деревне Кошкинского района

19 сентября 2024 10:56
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Сто квадратных метров постройки горели в деревне Кошкинского района

18 сентября вечером в деревне Лузановка Кошкинского района на улице Молодежной произошел пожар.
Незамедлительно к месту происшествия выдвинулись территориальные огнеборцы.


По прибытии на пожар ими было установлено, что горят нежилой деревянный дом и хозяйственные постройки на площади 100 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой частный дом и баню. На тушение оперативно было подано 3 ствола «Б», задействованы 8 человек личного состава и 3 пожарных автомобиля.
Благодаря слаженным действиям наших пожарных, уже в 20:42 пожар был локализован и практически через 10 минут – ликвидирован.
Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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