Спасатели подобрали рыбака с дрейфующей льдины на реке Татьянка

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10 апреля спасатели Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск проводили поиски пожилого рыбака на реке Татьянка.

Утром он вышел на лед около автодорожного моста. К вечеру лед размыло. Появились промоины. Вдоль берега проступила полоска воды.

Мужчина самостоятельно добраться до берега не смог. Тогда он обратился за помощью к спасателям.

От спасательной станции для оказания помощи вышел спасательный аэроглиссер «Север». Рыбака подобрали с дрейфующей льдины и доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели напоминают об опасности выхода на лед. Будьте осторожны, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО