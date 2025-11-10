Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе

133

10 ноября спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Красноярском районе.

На железнодорожном переезде в Новосемейкино произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. В результате столкновения легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.

Для деблокирования погибшего требовалась помощь спасателей. В 02.08 спасатели приступили к спасательным работам. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. В 05.48 тело погибшего деблокировали и передали сотрудникам правоохранительных органов. На месте происшествия работали 5 спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО