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Сотрудница банка из Тольятти предотвратила утрату около 2 млн рублей местным жителем

22 ноября 2023 09:57
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Сотрудница банка из Тольятти предотвратила утрату около 2 млн рублей местным жителем

  В  начале ноября текущего года на телефон 43 -летнего  жителя из Тольятти поступил звонок от якобы сотрудника банка, который  сообщил    мужчине заведомо ложную информацию о том, что третье лицо пытается оформить кредит на его имя и завладеть полученными денежными средствами. Мошенник убедил мужчину пойти в кредитную организацию и  перевести около 2 млн рублей  на  указанный им расчетный счет.

Доверчивый  житель Комсомольского района сразу же пришел в ближайший банк и, действуя по инструкции, попытался снять денежные средства. Руководитель офиса – Инна Жирнова стала расспрашивать мужчину, для чего ему срочно нужна такая сумма, и,  из разговора с ним поняла, что местного жителя хотят обмануть мошенники.

          Инна Юрьевна, действуя в соответствии с алгоритмом,   разработанным и доведенным до сведения всех работников банка сотрудниками полиции, приостановила  все операции клиента для дополнительной проверки, и  сообщил об инциденте в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

          Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы  банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у жителя  Тольятти. В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев вручили  Инне Юрьевне благодарственное письмо.

Полковник полиции отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем быть бдительными и не идти на поводу у мошенников. Хейрулла Мирзоевич в очередной раз напомнил: сотрудники  полиции и банка никогда не звонят клиентам с предложениями перевести деньги с одного счета на другой и не спрашивают пин-коды карт.

 «Просим всех тольяттинцев, еще раз рассказать своим  пожилым родственникам и близким - аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 102, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников, – подчеркнул председатель    Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Владимир Геннадьевич Гусев. - Стало доброй традицией отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и профессионализм. Только вместе мы сможем защитить наших уважаемых горожан от мошенников».

 

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