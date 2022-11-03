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Сотрудница банка из Тольятти предотвратила хищение 650 тысяч рублей доверчивой пенсионерки

3 ноября 2022 10:55
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Сотрудница банка из Тольятти предотвратила хищение 650 тысяч рублей доверчивой пенсионерки

В рамках акции, проводимой общественниками совместно с полицейскими, активная гражданская позиция и профессионализм женщины отмечены благодарственным письмом.

         2 сентября текущего года в полицию обратилась Алла Сергеевна - сотрудница одного из кредитных учреждений города, которая пояснила, что пожилая клиентка пытается перевести крупную денежную сумму на счет «правоохранителей», якобы для спасения вклада.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному в сообщении адресу и совместно с сотрудницей банка убедили 69-летнюю жительницу Тольятти не идти на поводу у мошенников и не переводить незнакомцам денежные средства. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение 650 тысяч рублей у пенсионерки. В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и представитель Общественного совета при территориальном ОВД Николай Шахов вручили Алле  Сергеевне  благодарственное письмо.

 «Действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, применяя знания, полученные от сотрудников полиции во время профилактических бесед, я убедила женщину не совершать необдуманный поступок - перевод денег неизвестным людям и сообщила о подозрительной сделке в полицию», - рассказала Алла Сергеевна.

Полковник полиции в очередной раз напомнил: сотрудники банка или правоохранительных органов никогда не звонят с предложениями перевести деньги с одного счета на другой и не спрашивают пин-коды карт: «Мошенники могут звонить с подменных номеров и активно используют методы психологического воздействия, играя на сильных человеческих эмоциях и чувствах (страх, жадность, сочувствие). Их сценарии общения с будущими жертвами содержат убедительные ответы на стандартные вопросы и сомнения. Поэтому если вам звонят неизвестные и представляются, например, "сотрудником" финансовой организации, правоохранительных органов или представителем какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили».

«Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 102, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников, – подчеркнул представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николай Шахов. - Стало доброй традицией отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и профессионализм. Только вместе мы сможем защитить наших уважаемых горожан от мошенников».

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