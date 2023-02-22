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Сотрудники полиции ищут без вести пропавшего сызранского подростка

22 февраля 2023 14:15
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Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить в ближайший отдел полиции

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего Валерия М. - жителя г. Сызрани 2006 года рождения, который 18 февраля этого года примерно в 21-45 час.  ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 16  лет, рост 170 – 175 см., среднего телосложения, лицо худощавое, глаза  карие, волосы темные, коротко постриженные, голос звонкий.

Особые приметы: нет.

Был одет: черная куртка с капюшоном, спортивные брюки, кроссовки черного цвета с накладкой оранжевого цвета.

Ориентировка с приметами молодого человека направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора и промышленной зоны, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых молодого человека, отрабатывают места возможного появления подростка. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают  жителей города, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8 (8464) 33-38-66 ,  либо 112, или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: Самара

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