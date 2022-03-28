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Сотрудники самарской полиции искали нелегальных мигрантов

28 марта 2022 13:05
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Сотрудники самарской полиции искали нелегальных мигрантов

В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами на территории г. Самары проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». С 21 по 24 марта сотрудниками Управления МВД России по г. Самаре проведено более 54 проверок, в ходе которых выявлено 76 нарушений в сфере миграционного законодательства. Так, 32 административных протокола составлено в отношении иностранных граждан по ст.18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». За нарушение правил пребывания в Российской Федерации к ответственности привлечено 13 иностранных граждан. Незаконно осуществляли трудовую деятельность 26 человек, 8 из них выявили при осуществлении проверочных мероприятий на территории овощебазы, расположенной на ул. Олимпийской в Кировском районе областного центра. Трем работникам данного торгового объекта  должностным лицом полиции назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации.

В течение двух дней, 23 и 24 марта, полицейские проверили документы и установили личности свыше 70 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории овощебазы. В мероприятии принимали участие сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из отдела по вопросам миграции, патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре при силовой поддержке бойцов спецподразделения ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.

По результатам мероприятий допустившие правонарушения в сфере миграционного законодательства привлечены к ответственности, в том числе работодатели, которые в нарушение закона приняли на работу  иностранных граждан, не имеющих разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Профилактические мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «112».

Теги: Полиция

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